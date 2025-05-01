Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız

ABD'den benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı

Bakanlık tarih verdi! Bir ürünün ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü

Ülke felaketi yaşıyor! Binlerce dönüm alan saatler içinde küle döndü

HAK-İŞ Edirne İl Başkanı Emre Promet'ten 1 Mayıs Mesajı

HAK-İŞ Edirne İl Başkanı Emre Promet'ten 1 Mayıs Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ Edirne İl Başkanı Emre Promet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak işçilerin haklarına dikkat çekti ve emeklilik ile sosyal destek taleplerini dile getirdi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Edirne İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Edirne Şube Başkanı Emre Promet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Promet, sendikada düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs'ın Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında, emeği ve alın terinden vazgeçmeden var gücüyle çalışan emekçilerin birlik ve dayanışma günü olduğunu belirtti.

Birlik, mücadele ve dayanışmada her zaman işçilerin yanında olduklarını ifade eden Promet, konuşmasına şöyle devam etti:

"İşçilerimizin sesini duyurmak için alanlardayız. Sorunlarımız, önerilerimiz ve taleplerimiz için coşkuyla, inançla meydanlardayız. Uzaktan, esnek veya kısmi zamanlı çalışma gibi yeni çalışma biçimlerinde işçilerin fazla mesai, izin, sosyal güvenlik ve sendikal haklarını koruyacak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.

Emeğin ve emekçilerin sesi olmak için meydanlardayız. Emekli aylıklarının, prim ödeme gün sayısı ve yatırılan prim tutarıyla orantılı olarak belirlenmesi ve emekli aylığı alt sınırının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz. HAK-İŞ olarak, emeklilik mevzuatının adil, gelir güvencesi sağlayacak ve emekçiyi enflasyonist baskılara karşı koruyacak şekilde yeniden ele alınmasını, sosyal destek mekanizmalarıyla emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini istiyoruz."

Promet, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Gürkan Arda - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.