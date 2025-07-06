HAK-İŞ Başkanı'ndan Kamu Çalışanlarına Dikkat Çekme Çağrısı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, "Hükümetimize çağrı yapalım. Kamu çalışanlarımızın taleplerini lütfen dikkate alın. Biz hükümetimizden anlayış bekliyoruz." dedi.

Arslan, kentteki bir otelde düzenlenen HAK-İŞ Kadın Komitesi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün arzu ettikleri gibi şu ana kadar gerçekleşmediğini söyledi.

600 bin kamu çalışanının 300 binden fazlasının HAK-İŞ'in sendikalarının üyesi olduğunu belirten Arslan, dolayısıyla kamu çalışanlarının bu kamu çerçeve protokolünde beklentilerinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Arslan, 6 aylık enflasyonun yüzde 15,6 çıktığını anımsatarak, "Geçtiğimiz cuma günü bir teklif bekliyorduk ancak bu teklif gelmedi. Önümüzdeki hafta içi yeni bir teklif geleceği söyleniyor ama bu tekliflerle bizim taleplerimiz arasında büyük uçurum var. Bu işi nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Grev yapılacak yerlerde grev yapılması söz konusu olabilir. Grevin yasak olduğu yerlerde yüksek hakem kurulu söz konusu olabilir." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünkü verilerine bakıldığı zaman hükümetin bu tekliflerini daha yükseltebileceğine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak noktada Türkiye'nin imkanları var. Türkiye büyüyor. Bu sene milli gelirimiz 17 bin doları geçecek. İhracat devam ediyor ve artıyor. Çalışanlar olarak üretiyoruz. İstihdam tarihimizin en yüksek noktasındayız. İşsizlik Türkiye'de en düşük noktada. 8,4'e gelmiş. Daha da düşüyor. Enflasyon göreceli olarak düşüyor. Faizler artık yükselmiyor, bu ay içerisinde faizlerin düşeceğini göreceğiz."

Arslan, devletin kaynaklarına inandıklarını ve güvendiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zorluklar olduğunu biliyoruz ama bu zorluklar bizim taleplerimizi karşılayabilecek zorluklar, karşılamasını engelleyen zorluklar değil. Kaynak var. Lütfen bizim taleplerimizi çok yüksek talepler görmeyin. Bu şartlarda bu sözleşmenin imzalanmasını istenmesi haksızlıktır. Hükümetimize çağrı yapalım. Kamu çalışanlarımızın taleplerini lütfen dikkate alın. Biz hükümetimizden anlayış bekliyoruz."