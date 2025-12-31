HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan yeni yıl mesajı Açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni yılda sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması, işçilerin hak arama yollarının kolaylaştırılması, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, işsizlik ödeneğinin kapsamının genişletilmesi ve toplu sözleşme sisteminin daha etkin hale getirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu bildirdi.

Arslan, yeni yıla ilişkin yayımladığı mesajında, HAK-İŞ'in 50 yıllık mücadelesinin taçlandığı yeni bir yıla adım attıklarını belirterek, bu süreçte ülkenin değerlerini, inancını, kültürünü ve tarihini sahiplenirken, aynı zamanda uluslararası sendikal hareketin de "saygın" bir üyesi olduklarını ifade etti.

2026'da da örgütlenmeyi ülke sathına yayacaklarını bildiren Arslan, "HAK-İŞ olarak 2026 yılında tüm sendikasız iş yerlerinde örgütlenmeyi artırmayı, işçilerin toplu sözleşme masasında daha güçlü yer almasını, emekçilerin haklarını daha adil bir düzende güvence altına alma hedefimizi daha da büyütüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, HAK-İŞ'in gücü, Türkiye'nin gücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, HAK-İŞ'in sadece eleştiren değil, aynı zamanda çözüm üreten bir konfederasyon olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda hangi sorun varsa, biz orada çözüm üretmek için varız. HAK-İŞ olarak çalışmalarımızın en büyük motivasyonu, işsizlikten emeklilik sistemine, asgari ücret tespitinden vergi adaletine kadar bütün alanlarda emeğin hakkını savunmaktır. Yeni yılda sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması, işçilerin hak arama yollarının kolaylaştırılması, emeklilerimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, işsizlik ödeneğinin kapsamının genişletilmesi ve toplu sözleşme sisteminin daha etkin hale getirilmesi önceliklerimiz

arasındadır."

Savunma sanayisinde, güvenlikte, üretimde büyüyen bir Türkiye'nin, işçisine, emekçisine daha fazla refah sunan bir ülke olacağını ifade eden Arslan, HAK-İŞ olarak bu hedefi, kendi hedefleri kabul ettiklerini belirtti.

Mahmut Arslan, 2026 yılına girerken tüm mazlum coğrafyalar için barış çağrısını yineleyerek, "Bölgemizde akan kanın, yaşanan katliamların ve soykırımların son bulduğu, başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulduğu bir dünya özlemiyle yeni yıla giriyoruz. HAK-İŞ olarak Filistin davasını kendi davamız biliyor, adalet ve barışın hakim olduğu bir dünya için mücadelemizi sürdürme kararlılığımızı bir kez daha en güçlü sesle haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni yılda emekçinin, üreticinin, alın terinin hakkının teslim edildiği, sendikal hakların genişlediği, toplumsal barışın güçlendiği bir Türkiye temennisinde bulunan Arslan, 2026 yılının herkese sağlık, bereket ve huzur getirmesini diledi.