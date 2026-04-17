Haiti'de nüfusun yarısına yakını akut gıda güvensizliği riski altında

Haiti'de ülke nüfusunun yarısına yakınını oluşturan 5 milyon 830 bin kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) raporuna göre, Haiti'de nüfusun önemli bir kısmı açlık riski altında bulunuyor.

Raporda, ülke nüfusunun yarısına yakınını oluşturan 5 milyon 830 bin kişinin, Mart-Haziran 2026 arasında yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğine maruz kalacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu nüfusun 1 milyon 900 bininin acil düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunduğu, onlar için acil ve genişletilmiş hayat kurtarıcı yardımlara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Ülkede önceki tahminlere göre sınırlı iyileşmeler görülse de genel durumun kritik olmaya devam ettiği ve silahlı şiddetin sürdüğü ifade edildi.

Başkent Port-au- Prince'in yaklaşık yüzde 90'ının silahlı grupların kontrolünde bulunmasının, geçim kaynaklarını sekteye uğratan başlıca faktörlerden biri olduğu kaydedildi.

Orta Doğu'daki gerilimler gibi küresel aksaklıkların gıda tedarik zincirlerini etkilemesi nedeniyle bunun Haiti üzerinde de doğrudan etkileri bulunduğu belirtildi.