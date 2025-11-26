Haberler

Hainan ve Vietnam Arasında Yeni Direkt Hava Rotası Açıldı

Hainan ve Vietnam Arasında Yeni Direkt Hava Rotası Açıldı
Güncelleme:
Çin'in Hainan eyaleti ile Vietnam'ın Nha Trang kenti arasında yeni bir direkt hava rotası açıldı. Hainan Havayolları'nın Boeing 737 uçağı ile gerçekleştirilecek olan uçuşlar, her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılacak. Yeni rota, bölgedeki ekonomi, ticaret ve turizm için önemli bir köprü oluşturuyor.

HAİKOU, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en güneydeki ada eyaleti Hainan'ın merkezi Haikou ile Vietnam'ın Nha Trang kentini birbirine bağlayan yeni bir direkt hava rotası pazartesi günü açıldı.

Hainan Havayolları tarafından Boeing 737 uçağıyla işletilen yeni rotada her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gidiş-dönüş uçuşları gerçekleştirilecek.

Açılan rotada Beijing saatiyle 22.45'te Haikou'dan kalkan uçaklar, yerel saatle 23.45'te Nha Trang'a varıyor. Ertesi gün yerel saatle 01.10'da Nha Trang'dan kalkan dönüş uçakları ise Beijing saatiyle 04.10'da Haikou'ya ulaşıyor.

Yolcularına yaklaşan Noel ve Yeni Yıl tatili sırasında daha fazla sınır ötesi seyahat seçeneği sunan yeni rota, Hainan ile Güneydoğu Asya arasında ekonomi, ticaret, turizm ve kültür alışverişi için yeni bir hava yolu köprüsü oluşturuyor.

Haikou'yu Seul ve Ho Chi Minh gibi kentlerle bağlayan uluslararası rotaların açılması ve yeniden başlatılması için her türlü çabayı sergileyen Haikou Meilan Uluslararası Havalimanı, ASEAN bölgesi ile ekonomi ve ticaret işbirliği ve etkileşimlerini teşvik etmeye devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
