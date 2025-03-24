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Hainan Havayolları, Beijing ve Oslo Arasında Direk Uçuş Başlattı

Hainan Havayolları, Beijing ve Oslo Arasında Direk Uçuş Başlattı
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Hainan Havayolları, Beijing ile Oslo arasında doğrudan uçuş rotasını başlatarak Çin ile Kuzey Avrupa arasındaki havayolu bağlantısını güçlendirdi. Bu yeni rota, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

Oslo-Beijing hattı, Hainan Havayolları'nın Çin'i Kuzey Avrupa'ya doğrudan bağlayan ilk uçuş rotası olma özelliğini taşıyor.

OSLO, 24 Mart (Xinhua) -- Çin'in Hainan Havayolları, cumartesi günü Beijing ile Oslo arasında direk uçuş rotasını resmen başlatarak Çin ile Kuzey Avrupa arasındaki havayolu bağlantısını daha da güçlendirdi.

Çin'in başkenti Beijing'deki Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan HU769 sefer sayılı uçak yerel saatle 5.02'de Oslo Gardermoen Uluslararası Havalimanı'na indi. Yeni rotanın açılışını kutlamak üzere havalimanında bir karşılama töreni düzenlendi.

Çin'in Norveç Büyükelçisi Hou Yue yaptığı konuşmada doğrudan uçuş rotası başlatılmasının ekonomi, ticaret, kültür ve turizm alanlarında ikili işbirliğinin derinleştirilmesine, iki ülke arasında artan seyahat talebine daha iyi cevap verilmesine ve insanlar arası etkileşim ve karşılıklı anlayışın teşvik edilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Hou, daha fazla Norveçli ziyaretçinin Çin'in büyüleyici doğasını ve zengin kültürel mirasını keşfetmesinden memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Hainan Havayolları Başkan Yardımcısı Zhang Guoping, iki ülkeden yolcular için uygun bir seyahat seçeneği sunmayı ve etkin hava lojistiği yoluyla Norveç deniz ürünlerinin ve diğer özel ürünlerin Çin pazarına ihracatını desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Oslo-Beijing hattı, Hainan Havayolları'nın Çin'i Kuzey Avrupa'ya doğrudan bağlayan ilk uçuş rotası olma özelliğini taşıyor. Mevcut uçuş programına göre Hainan Havayolları, Beijing ve Oslo'dan salı, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez gidiş-dönüş uçuşu gerçekleştirecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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