Hainan'da Pirinç Hasat Sezonu Başladı

HAİKOU, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'nun Qiongshan bölgesine bağlı Moqiao köyünde pirinç hasat sezonu başladı. Bölgedeki çiftçiler güzel havadan da yararlanarak hasat çalışmalarına hız veriyor.

Son yıllarda bölgede pirinç sektörünün gelişimiyle birlikte terk edilmiş tarım arazileri yeniden üretime kazandırıldı. Bu süreçte yerel bir tarım markası da yaratılarak çiftçilerin gelirlerinin artmasına ve kırsal kalkınmanın güçlenmesine önemli katkılar sağlandı.