Hainan'da Pirinç Hasat Sezonu Başladı
Çin'in Hainan eyaletindeki Moqiao köyünde pirinç hasat sezonunun başlamasıyla çiftçiler, güzel havanın avantajını kullanarak üretime hız verdi. Son yıllarda tarım arazilerinin yeniden değerlendirilmesi, kırsal kalkınmayı güçlendirirken çiftçilerin gelirlerini de artırdı.
HAİKOU, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'nun Qiongshan bölgesine bağlı Moqiao köyünde pirinç hasat sezonu başladı. Bölgedeki çiftçiler güzel havadan da yararlanarak hasat çalışmalarına hız veriyor.
Son yıllarda bölgede pirinç sektörünün gelişimiyle birlikte terk edilmiş tarım arazileri yeniden üretime kazandırıldı. Bu süreçte yerel bir tarım markası da yaratılarak çiftçilerin gelirlerinin artmasına ve kırsal kalkınmanın güçlenmesine önemli katkılar sağlandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel