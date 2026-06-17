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Çin'in Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda Gümrüksüz Alışveriş 3 Milyar Doları Aştı

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Çin'in Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda bağımsız gümrük işlemlerinin başlamasıyla gümrüksüz alışveriş satışları bir önceki yıla göre yüzde 20,5 artarak 20,34 milyar yuana ulaştı. Müşteri sayısı ise yüzde 15,8 yükseldi.

HAİKOU, 17 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Sanya şehrinde bulunan Uluslararası Gümrüksüz Alışveriş Merkezi görülüyor, 18 Aralık 2025.

Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda ada genelinde bağımsız gümrük işlemlerinin başlatılmasının ardından yurtdışı gümrüksüz alışveriş politikası, tüketim artışının önemli bir itici gücü haline geldi.

Uygulamanın başlangıcından 31 Mayıs 2026 tarihine kadar adada bir önceki yıla göre yüzde 20,5 artışla toplam 20,34 milyar yuan (yaklaşık 3,01 milyar ABD doları) tutarında gümrüksüz satış kaydedildi. Aynı dönemde gümrüksüz alışveriş yapan müşteri sayısı da yüzde 15,8 yükselerek 2,74 milyona ulaştı. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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