Hafta Sonu Yağış Yok, Sıcaklıklar Normallerin Üzerinde

Hafta Sonu Yağış Yok, Sıcaklıklar Normallerin Üzerinde
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu Türkiye'nin büyük bölümünde yağış beklenmediğini, bazı bölgelerde yerel yağış geçişleri olabileceğini açıkladı. Ayrıca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış görülmeyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, gelecek günlerdeki hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hafta sonu, yurdun büyük bölümünde yağış görülmeyeceğini belirten Çelik, Trakya bölgesi, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi ve Toroslar mevkisinde kısa süreli, yerel yağış geçişlerinin olacağını kaydetti.

Sıcaklıkların genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini dile getiren Çelik, üç büyükşehirde gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini, sadece cumartesi günü Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel gök gürültülü yağış geçişleri olacağını aktardı.

Çelik, hafta sonu gelen sistemle özellikle kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıklarda 3-4 derecelik bir düşüşün yaşanabileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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