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Hacı Bayram Veli Spor Ortaokulu krikette Türkiye şampiyonu oldu

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Ankara Altındağ'daki Hacı Bayram Veli Spor Ortaokulu, Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Kriket Türkiye Şampiyonası'nda hem kız hem erkek takımlarıyla şampiyon oldu.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Hacı Bayram Veli Spor Ortaokulu, Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Kriket Türkiye Şampiyonası'nda kızlar ve erkekler kategorilerinde şampiyon oldu.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, ?9-13 Haziran'da gerçekleştirilen şampiyonada, il ve grup müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Türkiye finallerine yükselen yaklaşık 100 takım mücadele etti.

Hacı Bayram Veli Spor Ortaokulu'nun kız ve erkek kriket takımları, finallerde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

Okul yönetimi, başarıda emeği geçen sporcuları, antrenörleri, öğretmenleri ve destek veren aileleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
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