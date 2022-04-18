Panel ve sinevizyon gösterimi ile başlayan gecede, Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçıları Hüseyin Bayrak, Hüseyin Korkankorkmaz, Mercan Erzincan, Mustafa Özarslan, Gani Pekşen, Tolga Sağ ve Erdal Erzincan sahne aldı.

Kendine has bir tavırla icra ettiği Alevi-Bektaşi deyişleriyle birçok sanatçıya örnek olan Hacı Bayrak, Beylikdüzü'nde anıldı. Beylikdüzü Belediyesi ile Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi'nin birlikte organize ettiği "Hacı Bayrak Geleneksel Anma Etkinliği" Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde bulunan Beylikdüzü Sahnesi'nde düzenlendi. Sunuculuğunu Zafer Akkaş'ın yaptığı programda, araştırmacı yazar Mehmet Bayrak, "Oda Muhabbet Kültürünün Halk Edebiyatına Katkıları ve Hacı Bayrak'ın Özgün Konumu", Türk Halk Müziği sanatçısı ve akademisyen Gani Pekşen ise "Aşıklık Geleneğinde Otantik İcra Teknikleri ve Hacı Bayrak'ın Özgün Konumu" temalı sunumlar gerçekleştirdi. Yapılan sunumların ardından anma gecesinde Hacı Bayrak'ın yaşam öyküsünü anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Usta sanatçılar Bayrak'ı türkü ve deyişlerle andı

Vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve katılımla gerçekleşen etkinlikte panel ve sinevizyon gösteriminin ardından Türk Halk Müziğinin usta isimleri sırasıyla sahne aldı. Hüseyin Bayrak, Hüseyin Korkankorkmaz, Mercan Erzincan, Mustafa Özarslan, Gani Pekşen, Tolga Sağ ve Erdal Erzincan gibi birbirinden değerli isimler söyledikleri türkü ve deyişlerle Hacı Bayrak'ı andı. Programda konuşan Beylikdüzü Belediyesi 2.Başkanvekili Müslüm Akülker, Hacı Bayrak'ı anma etkinliğinde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Anma programları ile önemli değerlerin unutulmayacağını biliyoruz. Beylikdüzü'nde yapılan organizasyonda emeğe geçen herkese teşekkür ederim." dedi.