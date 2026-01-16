Haberler

Genç yaşta babasını kaybedince ömrünü kardeşlerine adadı; arıcılık yapıp hepsini okuttu

Genç yaşta babasını kaybedince ömrünü kardeşlerine adadı; arıcılık yapıp hepsini okuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan Hacer Uğurlu, 45 yıldır arıcılık yaparak 8 kardeşini okuttu. Yıllık 1 ton bal üretimi yapan Uğurlu, arıcılıkla elde ettiği gelirle köyüne mescit yaptırıyor ve gençlere bu mesleği tavsiye ediyor.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde Hacer Uğurlu (63), genç yaşta kaybettiği babasının mesleği olan arıcılıkla 8 kardeşini okuttu. Hiç evlenmeyen, 45 yıldır arıcılık yapan Uğurlu, yıllık ortalama 1 ton çiçek ve kestane balı üretiyor.

Yığılca'ya bağlı Hocatman köyünde yaşayan Hacer Uğurlu, 45 yıl önce 10 kovanla arıcılığa başladı. 40 yıl önce babasını kaybeden ve hiç evlenmeyen Uğurlu, 8 kardeşini okuttu. Uğurlu'nun kardeşlerinden biri doktor, biri öğretmen, biri ise polis oldu, diğerleri ise liseyi bitirdi. Şimdi, 300 arı kovanıyla mesleğini sürdüren Uğurlu, yıllık ortalama 1 ton çiçek ve kestane balı üretiyor. Aldığı eğitimlerle propolis ve arı zehri üretimi de yapan Hacer Uğurlu, şimdi de arıcılıktan kazandığı parayla köye mescit yaptırıyor.

'HERKES YAPSIN, ÇOK KOLAY BİR MESLEK'

Hacer Uğurlu, yaylalarda kovan başı verimin 50-60 kilolara kadar çıktığını belirterek, "Üretim yaptığımız sahayı kontrole profesörler geldi, hepsi bizden arı aldı. 300'e yakın kovanımız var. 8 erkek kardeşim var, onların da arıları var, onlara da ben bakıyorum. Öğretmen, polis, doktor olan kardeşlerim ve yeğenlerim var. Arılar sayesinde hepsine faydamız oldu çok şükür. Herkese tavsiye ederim, herkes yapsın. Çok kolay bir meslek, güzel kazançlar elde edebilirler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı

İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı