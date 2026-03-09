Haberler

Şırnak'ta yurda kaçak olarak sokulmak istenen 1 kilo 998 gram altın ele geçirildi
Güncelleme:
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince yapılan denetimlerde bir tırda toplam 1 kilo 998 gram gümrük kaçağı altın bulundu. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Habur Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen bir tırda, gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen kontrol ve denetimler kapsamında arama yapıldı.

Tırın çekici kısmındaki dolabın boşluğu ile araçtaki kişi üzerinde 8 parça halinde 1 kilo 998 gram gümrük kaçağı altın bulundu.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatılan şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılıkta kullanılan araç ise muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
