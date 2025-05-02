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Habur Sınır Kapısı Bilgilendirme Semineri Silopi MYO'da Yapıldı

Habur Sınır Kapısı Bilgilendirme Semineri Silopi MYO'da Yapıldı
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Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulunda düzenlenen seminere İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ayhan Coşkuner katılarak, Habur Sınır Kapısı'nın işleyişi ve Türkiye ekonomisindeki önemi hakkında bilgiler sundu. Öğrenciler, gümrük süreçleri ve kariyer fırsatları hakkında değerli bilgiler edindi.

Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulunda "Habur Sınır Kapısı Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

Öğrenciler ve akademik personelin katıldığı seminerde İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ayhan Coşkuner ile uzman ekip tarafından Habur Sınır Kapısının işleyişi, günlük işlem hacmi, lojistik faaliyetleri ve gümrük süreçlerine dair güncel bilgiler ve istatistikler paylaşıldı.

Sunumda ayrıca sınır kapısının Türkiye ekonomisindeki stratejik önemi vurgulandı ve öğrencilere yönelik kariyer olanaklarına ilişkin önerilerde bulunuldu.

Silopi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Çatuk, Bölge Müdürü Coşkuner ve ekibine teşekkür ederek, öğrencilerin dış ticaret uygulamaları hakkında değerli bilgiler edindiğini ifade etti.

Çatuk ayrıca seminer sonrası gerçekleştirilen kısa toplantıda, üniversite ile Habur Sınır Kapısı yönetimi arasında iş birliği olanaklarının ele alındığını, özellikle uygulamalı eğitim, staj imkanları ve ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
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