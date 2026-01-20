Haberler

Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den HAB'ın kuruluşunun 11. yılına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Türk savunma sanayisine sürdürülebilir büyüme ve küresel rekabet gücü sağladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (HAB) Türk savunma sanayisinin sürdürülebilir büyümesine, teknolojik derinliğine ve küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, HAB'ın havacılık ve uzay sanayisinde planlı sanayileşmeyi, kümelenme yaklaşımını ve KOBİ'leri merkeze alan üretim politikasının en somut ve başarılı örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

HAB'ın stratejik altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve güçlü işbirliği kültürüyle Türk savunma sanayisinin sürdürülebilir büyümesine, teknolojik derinliğine ve küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Bu vizyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi ve tüm paydaşları, yatırımcıları, sanayicileri ve çalışanları gönülden tebrik ediyor, HAB'ın 11. yılını kutluyorum. Geleceğe daha güçlü adımlarla."

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı

Satışa çıkardığı 158 yıllık gazoz kapağı için bakın ne kadar istiyor
Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
İstanbul'un 3 büyüğünde kırmızı alarm! Toplam zarar akıllara ziyan

Üç büyüklerde kırmızı alarm! Toplam zarar akıllara ziyan