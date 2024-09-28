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Güzelyurt Üzümlerinden Avrupa'ya İhracat Başlıyor

Güzelyurt Üzümlerinden Avrupa'ya İhracat Başlıyor
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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kurulan dernekle üzümlerden elde edilen pekmez, sirke ve reçel gibi ürünler Avrupa'ya ihraç edilecek. Dernek başkanı Hacer Özkaya, yerel üzüm çeşitlerinin kalitesine vurgu yaparak, üretimlerin Avrupa'nın 7 ülkesine gönderileceğini açıkladı.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kurulan dernekle üzümlerden elde edilen ürünler Avrupa'ya ihraç edilecek.

İlçede bir otelde düzenlenen üzüm tadım günü etkinliğinde konuşan Kapodakya Geleneksel Bağcılığı ve Yerli Üzümleri Yaşatma Derneği Başkanı Hacer Özkaya, gazetecilere, Güzelyurt ve çevresindeki bağlardan elde edilecek üzümlerden pekmez, sirke ve reçel gibi ürünler yaptıklarını söyledi.

Kapadokya bölgesi olarak tanınan bu çevrenin üzümlerinin çok önemli olduğunu belirten Özkaya, "Hasan Dağı zamanında bizim bölgemizi çok önemli kılmış. Çok güzel ve özel bir toprağımız var. Bu toprak bağlarımıza hastalık getirmiyor. Böylelikle bağlarımız çok uzun dönem kalabiliyor. Bölgede farkındalık oluşturabilmek adına böyle bir dernek kurduk. Ürettiğimiz ürünleri Avrupa'nın 7 ülkesine göndereceğiz. Siparişlerimizi almaya başladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantıya katılanlar, üzüm tadımı yaptı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

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