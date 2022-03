HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Başkan Batur, " Konak'ta tüm renklerimizle, inançlarımızla, kol kola yürüyen kocaman bir aileyiz. Bizim gayemiz, Konak'ta yaşamı kolaylaştıran, halka dokunan güzel işlerle daha çok kalbe dokunmak ve yüzlerdeki gülümsemeleri çoğaltmak. Çünkü biliyoruz ki; güzel işler kalbe değer. Gururla söylüyorum ki, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen Konak Belediyesi öz kaynaklarıyla yatırım yapan, mali yapısı güçlü bir belediye oldu. Tüm ekiplerimizle 7 gün 24 saat Konak için çalışmaya devam edeceğiz. Üç yılda yaptıklarımızın, daha fazlasını yapacak ve başarımızı artıracağız. Konak'a olan tutkumuz ve bitmeyen enerjimiz ile hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'taki üç yıllık hizmet dönemini Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi. İzmir basının önde gelen isimleri ve ulusal basın temsilcileriyle görsel, yazılı, internet medyası temsilcileri ve köşe yazarlarının katıldığı toplantıda,CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de yer aldı. Basın toplantısı, Başkan Batur'un Konak'ta hayata geçirdiği hizmet ve tesisler ile yapımı devam eden projeleri anlatan "Güzel İşler Kalbe Değer – Konak'ta Hizmet Dolu 3 yıl" adlı film gösterimiyle başladı. Film gösteriminin ardından gerçekleştirdiği sunumla basın mensuplarına Konak'taki üç yılını değerlendiren Başkan Batur, "Konak'ta tüm renklerimizle, inançlarımızla, kol kola yürüyen kocaman bir aileyiz. Bizim gayemiz, Konak'ta yaşamı kolaylaştıran, halka dokunan güzel işlerle daha çok kalbe dokunmak ve yüzlerdeki gülümsemeleri çoğaltmak. Çünkü biliyoruz ki; güzel işler kalbe değer. Seçim öncesi verdiğimiz sözlerin yüzde 80'ini gerçekleştirdik. Gururla söylüyorum ki, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen Konak Belediyesi öz kaynaklarıyla yatırım yapan, mali yapısı güçlü bir belediye oldu" dedi.

"Emin adımlarla yürüyoruz"

Altyapıdan kültür-sanata, sosyal yardımlardan sağlıklı çevreye kadar geniş bir yelpazede hizmet ürettiklerine dikkat çeken Başkan Batur, "Konak Belediye Başkanı seçildiğim günden bugüne geçen üç yıllık sürede, tüm ekip arkadaşlarımla birlikte hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. İzmir'in kalbi, güzel ilçemiz Konak'ı daha iyi noktalara taşımak için birlikte emek veriyoruz" diyerek sözlerine başladı. Konak'ta şehrin tarihinden aldıkları güçle geleceğe yatırım yaptıklarını ve hedefledikleri Konak'a emin adımlarla yürüdüklerini vurgulayan Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç yıldır görmezden gelen değil, kucaklayan; sorun yaratan değil, sorun çözen; kavga eden değil, iyi geçinen bir anlayışla çalıştık.Güzelliklere güzellik katmak için birlik ve beraberliği önemsedik. Bu yüzden her işimize 'Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz' diyerek başladık, 'Birlikte Konak' sözünü dilimizden düşürmedik."

Yatırım değil yardım yılı

Görev süresinin üçte ikilik bölümünün tüm dünyayı sarsan Covid-19 pandemisiyle geçtiğini ifade eden Başkan Batur, bu süreçte yardımlaşmayı ve dayanışmayı hep ön planda tuttuklarını söyleyerek, "Daha önce de söylediğim gibi, bu dönem yatırım yılı değil yardım yılı oldu. Küresel salgında imkânlarımızın büyük bir kısmını hemşehrilerimize desteğe ayırdık. Sosyal yardımlara ağırlık verdik. Dayanışmayı bir adım öteye taşıyarak, hemşehrilerimiz arasında yardımlaşma ağları kurduk, kurmaya da devam ediyoruz. Meslek örgütleri ve STK'larla ortak akıl çerçevesinde işbirlikleri yaparken, muhtarlarımızla omuz omuza çalışıyor, hemşehrilerimizin sesine kulak veriyoruz" diye konuştu.

"Gültepe'yi yenilemekten vazgeçmedik"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, göreve gelir gelmez 300 hektarlık bir alan içinde 14 mahalleyi kapsayan ve yaklaşık 50 bin kişiyi ilgilendiren Gültepe bölgesini ele aldıklarını vurguladı. "İlçemizin mevcut yapı stokunu çağa uygun hale getirmek en büyük hedefimiz. Bu hedefe ulaşmanın yolu da eskiyen ve yıpranmış binaları yenilemekten geçiyor. Bir ülkede insan hakları ve demokrasinin gelişmişliği; o ülkenin kalkınmışlığı ile yakından ilgilidir. Konak'ta da vatandaşlarımıza kalkınma hakkını sunmanın yolunun eskiyen kenti yenilemekten geçtiğini biliyoruz. Bu yüzden, hemşehrilerimizi daha kaliteli yaşam alanlarına kavuşturacak kentsel dönüşüm planları hazırlamak için yola koyulduk. Plansız yapılaşma, sağlıksız konutlar, sosyal tesis ve yeşil alan azlığı maalesef ilçemizin kanayan yarası.50 yıldır ihmal edilmiş, hep görmezden gelinmiş, çarpık yapılaşmada dünyaya örnek gösterilecek hale gelen Gültepe'nin kangrene dönmüş imar planı sorununa neşter vurduk" diyen Başkan Batur, 9 ay gibi kısa bir sürede Gültepe Kentsel Dönüşüm Planı'nı tamamladıklarını ifade ederek, planların her iki meclisten de oybirliği ile onay aldığının altını çizdi.Şehir Plancıları Odasının açtığı bir dava ile planların iptal olduğunu ancak Gültepe'yi yenilemekten vazgeçmediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Batur, Şehir Plancıları Odası'nı önerilerini getirmeye ve sorunları masa başında çözmeye bir kez daha davet etti ve "Mahkemenin işaret ettiği noktaları yeniden ele alıp, bu bölgenin planını hayata geçirmekte kararlıyız. Bu olay sadece bize ve bölgede yaşayan halka zaman kaybettirdi. Yılmak, moral bozmak bizim anlayışımızda yok" dedi.

"İzmir'in tam kalbinde yer alan bölgenin kaderini tamamen değiştirecek"

Başkan Batur, Gültepe'nin yanı sıra Beştepeler bölgesinde de hazırladıkları planlarla yeşil alan, çocuk oyun parkları, sağlık, kültür ve eğitim tesisi alanlarının oranını artırdıklarını belirtti. Bölgenin eğimli yapısını dikkate alarak tasarladıkları ve İzmir'de ilk olacak Füniküler sistemini de burada devreye sokacaklarını dile getiren Başkan Batur, "Planlama çalışmalarımızı Gültepe ile sınırlı tutmadık. Aynı şekilde ihmal edilmiş, daracık sokakları, yetersiz altyapısı ve sağlıksız yapı stoğuna sahip Beştepeler bölgemiz için de planlama çalışması başlattık. Yine 14 mahalleyi ve yaklaşık 55 bin nüfusu doğrudan ilgilendiren 200 hektarlık alanın plan çalışması kısa zamanda tamamlandı. Bu plan da hem Konak Belediye Meclisimizden hem de Büyükşehir Belediye Meclisimizden oy birliği ile geçti. İzmir'in tam kalbinde yer alan bölgenin kaderini tamamen değiştirecek bir plan oldu. Beştepeler bölgesi sadece Konak'ın değil, İzmir'in yeni cazibe merkezi olacak" dedi.

İki yıl önce yaşanan İzmir depremi felaketini hatırlatan Başkan Batur, vakit kaybetmeden kent merkezinde bulunan eskimiş binaların mutlaka yenilenmesi gerektiğini söyledi. Batur, K bölgelerini belirleyip, meclis kararıyla binaların yapıldığı yıldaki imar uygulamasına tabi olacak şekilde dönüşümünün önünü açacak hayati bir kararı da uygulamaya geçirdiklerini dile getirdi. Öte yandan, Kentsel Yenileme Planlarını sadece Gültepe ve Beştepeler bölgeleriyle sınırlı tutmayarak, Gürçeşme ve Yenişehir bölgeleri için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Hem kentsel hem sosyal ve kültürel dönüşüm

Bir taraftan bina dönüşümünü yaparken bir taraftan da sosyal ve kültürel dönüşümü sağlayacak yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Başkan Batur tamamladıkları ve yapımı devam eden yatırımları şöyle sıraladı:

"Bunlardan ilki, Konak Engelsiz Yaşam Köyü'müz. Gerçekten her fırsatta gururla anlattığım, kapısından her girdiğimde büyük mutluluk duyduğum, örnek bir merkez olarak hizmet veriyor. Önemli yatırımlarımızdan biri de Konak Gençlik Destek Merkezi oldu. Yıllardır atıl durumda olan tarihi Kemer Tren İstasyonu'nun tahsisini Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'nden aldık. Bulunduğu bölgenin en önemli sorunlarını göz önüne alarak burayı gençlere hizmet veren bir merkez olarak planladık. Konak'ta büyük bir Roman nüfusu yaşıyor. İlçemizdeki Roman hemşehrilerimizin kent yaşamına katılımını önemsiyoruz. Bu amaçla Yenişehir Semtimizde açtığımız Roman Kültür Merkezi de bizim bir diğer önemli hizmetimiz. Bu üç yılda hayata geçirdiğimiz bir diğer önemli projemiz de Minikler Konağı adını verdiğimiz okul öncesi eğitim yuvalarımız oldu. İkisi Engelsiz Yaşam Köyü içinde, ikisi de Toros Sosyal Yaşam Merkezimizde olmak üzere dört Minikler Konağı'nı hizmete açtık. Göreve geldiğimizde tahsis süresi dolduğu için Tarım ve Orman Bakanlığı'na geçen Çınartepe Mahallemizde yer alan Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nın tahsisini bu kez 28 yıllığına aldık. İzmir Körfezi'ni kuşbakışı gören, Kültürpark'tan sonra ilçemizin en fazla ağaca sahip bu alanı yepyeni bir görünümle İzmirlilerin hizmetine açıyoruz. İçinde inşa ettiğimiz macera parkı, çocuk aktivite merkezi, kafe ve restoranla kentimize yeni bir cazibe merkezi kazandırdık. Hepimizin yakından tanıdığı, kentimizin yetiştirdiği önemli değerlerden, ustamız, İzmir Baba olarak gönüllerde yer etmiş, değerli ağabeyim merhum Sancar Maruflu'nun ismiyle taçlandırdığımız Çınarlı Sancar Maruflu Çocuk Bilim Merkezimizi mayıs ayı içinde açacağız. İçinde kurulan planetaryum ile çocuklarımız uzayın derinliklerini keşfe çıkacak, yeni deney alanlarında bilimle buluşacak. Basmane'de Silahhane olarak bilinen bir tarihi binayı daha restore ettik. Bu tarihi yapıya Kent Tarihi Birimimizi taşıdık. Bu mekân kültür ve sanat ağırlıklı gösteri sanatları merkezi olarak da tasarlandı. Çok güzel bir bahçesi var. Bu projeyi özel olarak çalıştık ve unutulmaya yüz tutan açık hava sinema kültürünü burada yeniden yaşatacağız. Eşrefpaşa Semtimizde yer alan Kırım Tatar Evi'nin de restorasyonunu tamamladık. Bu binayı da İzmir Kırım Tatar Türkleri Derneği'ne tahsis edeceğiz. Yaklaşık 3 bin 500 tescilli yapının olduğu ilçemizde tarihi korumakta kararlıyız. İkizevler, Yemişcizade Konağı, İstiklal İlkokulu restorasyon çalışmalarımız bitti. Kıllıoğlu Hamamı, Kemer Hangar Binası, İkiçeşmeler ile Kemeraltı'ndaki iki tarihi binada ise çalışmalarımız devam ediyor. Toros Semtimizde yapımını tamamladığımız Toros Sosyal Tesis ve Pazaryerini hizmete açtık. Gültepe'de bölgenin bugüne kadarki en büyük yatırımı olan spor salonunu bitirdik. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün adıyla hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Çocuklarımız, geleceğin sporcuları, kadınlar ücretsiz faydalanıyor. Beştepeler bölgemizde temelini attığımız Sosyal Tesis ve Pazaryerimizin yapımı da çok yakında tamamlanacak. Depremin ardından boşalttığımız Basmane'deki camlı hizmet binamızın yıkımını tamamladık, zemin etüdü çalışmalarını yaptık. Yeni binamızın projesini de hazırladık. Konak'ta her ne hizmet üretiyorsak, önce insan diyerek, kente hizmet kentliye saygı anlayışıyla yapıyoruz."

Adil paylaşım, eşit hizmet

"Belediyemizin kaynaklarını adil paylaştırıyor, her bölgemize eşit hizmet sunuyoruz" diyen Başkan Batur, emeğe her zaman değer veren, emekçinin, çalışanın yanında duran bir başkan olarak Konak'ta işçiyi, memuru mağdur etmeden Türkiye'ye örnek toplu sözleşmelere imza attıklarını vurguladı.Konak Belediyesi'nin ulusal ve uluslararası kuruluşlardan aldığı ödüllere de değinen Başkan Batur, "2019 En Roman Dostu Belediye Başkanı Ödülü, İnsani Gelişmişlik Endeksi Ödülü, iki yıl üst üste olmak üzere Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Ödülü, Konak Yenilikçi Öğrenme Merkezi ve Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi projeleriyle Sürdürülebilir İş ödüllerinden İşbirliği Ödülü, Avrupa Diploması Ödülü, Necdet Alpar Mask Müzesi ile koleksiyon ve arşiv müzeler kategorisinde En İyi Müze Ödülü, Konak Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi ile 500 bin TL hibe, Avrupa Birliği tarafından Roman Entegrasyon Ödülü, Roman Kültür Merkezi ile Tarihi Kentler Birliği'nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Ödülü, Yenilikçi Öğrenme Merkezi, Yemişcizade Konağı, İkizevler ve Roman Kültür Merkezi projeleri ile 4 dalda European Property Awards ödülleri"ni Konak'a kazandırdıklarını ifade etti.

Sözlerin yüzde 80'i

3 yılda gerçekleşti

Konak Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yatırım yapan, mali yapısı güçlü bir belediye olduğunu dile getiren Başkan Batur, seçim öncesi verdikleri sözlerin yüzde 80'ini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Konak'ta tüm renklerimizle, inançlarımızla, kol kola yürüyen kocaman bir aileyiz. Bizim de gayemiz, Konak'ta yaşamı kolaylaştıran, halka dokunan güzel işlerle daha çok kalbe dokunmak ve yüzlerdeki gülümsemeleri çoğaltmak. Çünkü biliyoruz ki; güzel işler kalbe değer. Seçim öncesi verdiğimiz sözlerin yüzde 80'ini gerçekleştirdik. Gururla söylüyorum ki, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen Konak Belediyesi öz kaynaklarıyla yatırım yapan, mali yapısı güçlü bir belediye oldu" dedi.

"Konak'a olan tutkumuz ve bitmeyen enerjimiz ile hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz."

Yapılan zamlar ve ekonomik krizin etkisiyle, 634 milyon olarak belirlenen bütçelerinin yüzde 30 oranında eridiğini açıklayan Başkan Batur, "Tüm bu zorluklara rağmen söz verdiğimiz ne varsa, kalan hizmet süremiz içinde tamamlayacağız ve daha fazlasını yapacağız" dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2022 yılı belediye bütçemizi 634 milyon olarak belirledik. Ancak ülkece yaşadığımız ekonomik çalkantı nedeniyle bütçemiz şimdiden yüzde 30 oranında eridi. Zamlar hem vatandaşımızı hem de belediyeler olarak bizleri derinden sarstı. Bu zorluklara rağmen hizmet üretmekten, yatırım yapmaktan geri kalmadık. Üç yılda altyapı yatırımlarına 140, kültürel ve sanatsal faaliyetlere de yaklaşık 25 milyon lira harcadık. 20 milyonluk akaryakıt ve 10 milyonu bulan pandemi dönemi sosyal yardımlarımızı da eklediğimizde Konak'a hizmetlerimizin toplam tutarı 195 milyon lirayı buldu. Tüm bu zorluklara rağmen söz verdiğimiz ne varsa, kalan hizmet süremiz içinde tamamlayacağız ve daha fazlasını yapacağız. Bir yandan da gelecek dönem için yeni projeler hazırlayıp, bunları hayata geçirmek hedefindeyiz. O yüzden bugünden sonra görev ve sorumluluğumuz eskisinden daha büyük. Tüm ekiplerimizle 7 gün 24 saat Konak için çalışmaya devam edeceğiz. Üç yılda yaptıklarımızın, daha fazlasını yapacak ve başarımızı artıracağız. Konak'a olan tutkumuz ve bitmeyen enerjimiz ile hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz."

Teşekkürü unutmadı

Başkan Batur, konuşmasını teşekkürle noktaladı.Basın mensuplarının sorularına geçmeden önce tek tek sayarak üç yıl boyunca yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Başkan Batur, "Sözlerimi bitirirken, bugüne kadar omuz omuza yol yürüdüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Konak ilçe örgütüme, çalışmaktan onur duyduğum meclis üyesi arkadaşlarıma, belediyemizin kıymetli çalışanlarına, muhtarlarımıza, bize her zaman destek olan sivil toplum, meslek odaları, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerine şükranlarımı sunarım. Bir büyük teşekkürü de, bizden desteğini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e huzurlarınızda sunmak istiyorum" dedi. Başkan Batur ayrıca, restorasyon projelerini hayata geçirmekte desteğini esirgemeyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

