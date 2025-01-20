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Gürcistan Ekonomisi 2024'te Yüzde 9 Büyüme Bekliyor

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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin 2024'ü yaklaşık yüzde 9 büyümeyle kapatmayı hedeflediğini açıkladı. Kobakhidze, hükümetin ekonomiyi güçlendirmek için attığı adımların ve gelecek projelerin önemine vurgu yaptı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülke ekonomisinin 2024'ü yaklaşık yüzde 9 büyümeyle kapattığını söyledi.

Başbakan Kobakhidze başkent Tiflis'e hükümet binasında başkanlık yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

Hükümet olarak, ülkenin ekonomisinin güçlendirilmesi için etkili adımlar atmaya devam ettiklerini kaydeden Kobakhidze, bu açıdan geçen yılın başarılı olduğunu belirtti.

Kobakhidze, Gürcistan ekonomisinin 2024'te 90 milyar Lariyi (yaklaşık 32 milyar dolar) aştığını ifade ederek, "2024 yılını yaklaşık yüzde 9'luk bir ekonomik büyümeyle kapatıyoruz." dedi.

Yılın ilk bakanlar kurulu toplantısını yaptıklarını hatırlatan Kobakhidze, 4 yıl boyunca farklı alanlarda gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verdi.

Ülkesindeki iç siyasi gelişmelerine de değinen Kobakhidze, muhalefeti ülkenin çıkarlarına karşı çalışmakla suçladı.

Muhalefetin amacının Gürcistan da kriz çıkararak ekonomiye zarar vermek olduğunu savunan Kobakhidze, "Ülkemizde herkese karşı çıkan radikal bir muhalefet var." diye konuştu.

Kobakhidze, Gürcistan'ın milli amaçlarına ulaşması ve kalkınması yönünde yoğun çalışmalar sürdürdüklerini belirterek "Radikallere somut bir darbe vurmalıyız. Ülkemizde radikalizm ve liberal faşizm son bulmalıdır." ifadesini kullandı.

Gürcistan-ABD ilişkilerin yeniden başlatılması fırsatı

Ülkede Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin askıya alınması nedeniyle son dönemde ABD ile "kötüleşen" ilişkiler hakkında da konuşan Kobakhidze, bugün yemin ederek görevine başlayacak Donald Trump'ın başkanlık döneminde ikili ilişkilerin yeniden başlatma imkanının ortaya çıkacağına inandığını belirtti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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