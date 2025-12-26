Çin'in Gürcistan'da İnşa Ettiği Modern Demiryolu İşletmeye Alındı

HAŞURİ, 26 Aralık (Xinhua) -- Asya ile Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında önemli bir transit ülkesi olan Gürcistan'da Çin'in inşa ettiği modern bir demiryolu hattı hizmete girdi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili, Gürcistan Demiryolları Genel Müdürü Lasha Abashidze ve yaklaşık 150 konuk, çarşamba akşamı ülkenin merkezindeki Haşuri kentinde düzenlenen Gürcistan Demiryolları Modernizasyon Projesi'nin açılış törenine katıldı.

Kobakhidze törende yaptığı konuşmada, "Bu projenin tamamlanmasıyla Gürcistan Demiryolları'nın kapasitesi önemli ölçüde arttı, işletme maliyetleri azaldı, güvenlik artırıldı ve yolcu konforu iyileşti" dedi. Kobakhidze, Gürcistan'ı Asya ile Avrupa arasındaki Orta Koridor'da hızlı, güvenli ve kesintisiz mal hareketini sağlamak için "önemli, güvenilir ve vazgeçilmez bir bağlantı" haline getirme hedefine dikkat çekti.

"Demiryollarının modernizasyonu bu vizyonun ayrılmaz bir parçasıdır" diyen Kobakhidze, bunun ülkenin rekabet gücünü güçlendirdiğini, transit potansiyelini artırdığını ve "önümüzdeki yıllarda Avrupa ile Asya arasında artan ticaret akışını karşılamak" için sağlam bir temel oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Projeyi yürüten Çin Demiryolları 23. Büro Grubu Limited Şirketi Gürcistan Şubesi Genel Müdür Yardımcısı Guo Hai ise Xinhua'ya yaptığı açıklamada projeyle ülkenin Doğu-Batı demiryolu ana hattındaki temel bir modernizasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Guo, demiryolunun, Orta Koridor'un kritik bir parçası olarak Orta Asya ve Doğu Avrupa'dan gelen transit yükleri etkin bir şekilde işleyeceğini söyledi.

Gürcistan Demiryolları'na göre, yaklaşık 41 kilometre uzunluğundaki demiryollarında gerçekleştirilen iyileştirme sonrasında yıllık yük kapasitesi 27 milyon tondan 48 milyon tona çıkacak.