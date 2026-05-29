Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Arı'yı kabul etti

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı'yı kabul etti. Görüşmede stratejik ortaklık, Orta Koridor ve ekonomik iş birliği ele alındı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı'yla bir araya geldiği bildirildi.

Gürcistan Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kobakhidze'nin ülkesine yeni atanan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Arı'yı kabul ettiği açıklandı.

Görüşmenin, başkent Tiflis'teki Hükümet Binası'nda gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, Kobakhidze'nin Arı'ya başarılar dilediği aktarıldı.

Görüşmede, Orta Koridor'un geliştirilmesi yönündeki imkanlar ve ortak bölgesel projelerin ele alındığına değinilen açıklamada, "Görüşmede, iki ülke arasındaki ortak bölgesel çıkarlara dayalı güçlü stratejik ortaklık vurgulandı. Ekonomik bağlantıların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. Türkiye'nin Gürcistan'ın lider ticaret ortağı olduğu belirtildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
