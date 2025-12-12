Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Orta Koridor'un 'bir güven koridoru' olduğunu belirtti

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, "Orta Koridor" olarak da bilinen Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun bir "güven koridoru" olduğunu söyledi.

Kobakhidze, Türkmenistan'ın ev sahipliğinde başkent Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Yılı Forumu"nun açılışında konuştu.

Kobakhidze, Tiflis yönetimi olarak barış politikasını izlemeye devam ettiklerini, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Gürcistan'ın, bölgesel barış ve istikrar için gereken diyalogların yapılmasına destek vermeye devam edeceğini aktaran Kobakhidze, "Birlikte, gelecek nesiller için daha güvenli, istikrarlı ve sürdürülebilir bir gelecek yaratabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin toprak bütünlüğü sorunları yaşadığını anımsatan Kobakhidze, barışın kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, " Gürcistan, tarihi iki bölgemizin devam eden işgali gerçeğiyle barışı sadece siyasi bir tercih değil, aynı zamanda varoluşsal bir öncelik olarak görüyor." dedi.

Kobakhidze, Gürcistan ekonomisinin 2021-2024 yıllarında yıllık ortalama 9,8 büyümeye devam ettiğini kaydederek, "Bu başarılar, hükümetin yol gösterici stratejisini doğrudan yansıtmaktadır. Barış, öngörülebilirlik yaratıyor ve öngörülebilirlik de sürdürülebilir bir ekonominin temelini oluşturur." ifadelerini kullandı.

Bölgesel ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için "Orta Koridor" olarak da bilinen Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun önemini vurgulayan Kobakhidze, "Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Orta Koridor, bu vizyonun merkezi bir parçasıdır." diye konuştu.

Kobakhidze, "Orta Koridor gerçekten de bir ulaşım güzergahından çok daha fazlasıdır. Kıta genelinde insanları, iş dünyasını ve kültürleri birbirine bağlayan bir güven koridorudur." dedi.