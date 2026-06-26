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Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, bağımsızlık ve ekonomik kalkınmanın ülkesi için öncelikli olduğunu belirtti

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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, yıllık parlamento konuşmasında egemenlik, bağımsızlık, barış, istikrar ve ekonomik kalkınmanın öncelikli olduğunu vurguladı. Ekonomide son 5 yılda ortalama yüzde 9,3 büyüme kaydedildiğini belirten Kobakhidze, nüfusun 3 milyon 941 bine ulaştığını açıkladı. Oturumda muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında kısa süreli kavga çıktı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin egemenliği, bağımsızlığı, barışın korunmasıyla istikrarın sağlanması ve ekonomik kalkınmasının kendileri için öncelikli olduğunu söyledi.

Kobakhidze, başkent Tiflis'te Parlamento binasında yıllık konuşmasını yaparak, ülkesindeki önemli gelişmeleri değerlendirdi.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili'nin yönettiği özel oturumda konuşan Kobakhidze, burada milletvekillerinin de sorularını yanıtladı.

Kobakhidze, Tiflis yönetimi için öncelikli konulara işaret ederek, "Egemenlik, bağımsızlık, barışın korunması, istikrarın sağlanması ve ekonomik ilerleme; Gürcistan hükümetinin gelecekteki faaliyetlerinin de ana öncelikleri olmaya devam edecek." dedi.

Ülkenin milli çıkarlarını korumaya devam edeceklerinin altını çizen Kobakhidze, iktidardaki "Gürcü Hayali" partisi olarak 2012'den beri ülkede barış ve istikrarı korumaya devam ettiklerini dile getirdi.

Kobakhidze, son 5 yılda Gürcistan ekonomisinin ortalama yüzde 9,3'lük bir büyüme kaydettiğini aktararak, "Tüm bunları 5 devrim girişiminin yaşandığı bir ortamda başardık. Eğer sözde muhalefetin ülkemize karşı farklı bir yaklaşımı olsaydı, bu gösterge daha da yüksek olurdu." yorumunda bulundu.

Ülkesinin nüfusunun artmaya devam ettiğini vurgulayan Kobakhidze, en son yapılan sayıma göre 2014'ten bu yana nüfusun 216 bin artış göstererek 3 milyon 941 bin 100'e ulaştığını bildirdi.

Parlamentoda milletvekilleri arasında kavga çıktı

Muhalefetteki "Gakharia Gürcistan İçin" partisinin milletvekili Giorgi Şaraşidze, parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümeti ve Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'yi eleştirdi.

Şaraşidze konuşma yaparken, iktidardaki Gürcü Hayali partisi ve muhalefetteki Gakharia Gürcistan İçin partisinin milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Birkaç dakikalığına ara verilen oturum, daha sonra devam etti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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