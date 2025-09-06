Güney Marmara Küresel Ufuk Programı ile Uluslararası Öğrenciler İş Dünyasıyla Buluşuyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) öncülüğünde, Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülen "Güney Marmara Küresel Ufuk Programı", uluslararası öğrencileri iş dünyasıyla buluşturacak.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, uluslararası öğrencilerin iş dünyasına entegrasyonunu sağlamak ve Güney Marmara'nın ticari kapasitesini artırmak amacıyla başlatılan BANÜ ELÇİ Programı, bölgesel düzeyde genişletilerek "Güney Marmara Küresel Ufuk Programı" haline getirildi.

BANÜ öncülüğünde, Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülen projeyle uluslararası öğrenciler iş dünyasıyla buluşacak ve Marmara Bölgesi'nin ticari kapasitesi harekete geçirilecek.

Uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrasında da Türkiye ile bağlarını sürdürmesi ve işbirliği köprüleri kurmasını amaçlayan projenin ilk aşamasında, 223 uluslararası öğrenci arasından seçilen 50 gönüllü öğrenci, kariyer geliştirme eğitimlerine katılarak, özgeçmiş hazırlama, iş dünyasıyla temas kurma, kültürler arası iletişim gibi alanlarda deneyim kazandı.

Uluslararası ticaret, pazar analizi, dijital yetkinlikler gibi alanlarda kapsamlı bir eğitim süreci içeren proje, bölgesel kalkınmanın yanı sıra Türkiye'nin yükseköğretimde "uluslararasılaşma" vizyonuna da katkı sağlamayı hedefliyor.

Program kapsamında öğrenci buluşmaları, sanayi ve ticaret odalarıyla işbirlikleri, uluslararası firmalarla bağlantılar, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar ve ülkelerin ataşelikleriyle buluşmalar da gerçekleştiriliyor.

Program ayrıca öğrencilerin kariyer gelişimine katkı sağlayacak seminerler, uygulamalı staj imkanları ve uluslararası iş ağı oluşturma fırsatları da sunuyor.

"Uluslararası öğrenciler Türkiye ile kendi ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, uluslararası öğrencilerin Türkiye'nin kültür ve ticaret elçileri olduğunu belirtti.

Türk üniversitelerinden mezun olan uluslararası öğrencileri gördüklerinde her zaman gurur duyduklarını ifade eden Özvar, "Ülkelerine döndüklerinde genellikle çok önemli roller üstleniyorlar ve Türkiye ile kendi ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendiriyorlar. Türkiye'de edindikleri bilgiler sayesinde, ülkelerimiz arasında kültürel, bilimsel ve teknolojik alanlarda etkili işbirlikleri kurulmasına katkı sağlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bandırma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz da projeye ilişkin yaptığı açıklamada, uluslararası öğrenciler arasından geleceğin girişimcilerinin çıkacağına inandıklarını kaydederek, "Firmalar uluslararası öğrencilerle tanışacak, iş bağlantılarını ve tecrübelerini öğrencilere aktaracak, kültürel ve iktisadi etkileşim gerçekleşecek." ifadesini kullandı.