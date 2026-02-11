Güney Kore ve Hollanda, ticaret ve ekonomik güvenlik alanlarında işbirliğini artırma kararı aldı
Güney Kore ve Hollanda, başkent Seul'de yapılan görüşmelerde ticaret, ekonomik güvenlik ve yapay zeka alanlarında işbirliğini derinleştirme kararı aldı. Yeni işbirliği alanları arasında siber güvenlik ve kritik mineraller için tedarik zincirleri de yer alıyor.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Ticaret Bakanı Yeo Han-koo, Hollandalı mevkidaşları David van Weel ve Aukje de Vries ile başkent Seul'da bir araya geldi.
Yapılan ikili görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride taraflar, ikili işbirliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yineledi.
Taraflar, iki ülkenin ticaret, ekonomik güvenlik ve yapay zeka alanlarında işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını yeniden teyit etti.
Ayrıca ekonomik güvenlik, siber güvenlik ve kritik mineraller için tedarik zincirleri konuları başta olmak üzere, yeni işbirliği alanlarının açılması kararlaştırıldı.