Haberler

Güney Kore ve Hollanda, ticaret ve ekonomik güvenlik alanlarında işbirliğini artırma kararı aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore ve Hollanda, başkent Seul'de yapılan görüşmelerde ticaret, ekonomik güvenlik ve yapay zeka alanlarında işbirliğini derinleştirme kararı aldı. Yeni işbirliği alanları arasında siber güvenlik ve kritik mineraller için tedarik zincirleri de yer alıyor.

Güney Kore ve Hollanda ticaret, ekonomik güvenlik ve yapay zeka alanlarında ikili işbirliğini derinleştirmeye karar verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Ticaret Bakanı Yeo Han-koo, Hollandalı mevkidaşları David van Weel ve Aukje de Vries ile başkent Seul'da bir araya geldi.

Yapılan ikili görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride taraflar, ikili işbirliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yineledi.

Taraflar, iki ülkenin ticaret, ekonomik güvenlik ve yapay zeka alanlarında işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını yeniden teyit etti.

Ayrıca ekonomik güvenlik, siber güvenlik ve kritik mineraller için tedarik zincirleri konuları başta olmak üzere, yeni işbirliği alanlarının açılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Trafikte yeni dönem! Bu kurallara uymayana hapis cezası yolda

Trafikte yeni dönem! Bu kurallara uymayana hapis cezası yolda
Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi

Afrika'nın en tehlikelisi o ilimizde ortaya çıktı
Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç

Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Rakibe gol oldu yağdılar! En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Tanıştığı adama ilk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

159 bin mesajı görünce, ilk buluşmanın ardından soluğu karakolda aldı