Haberler

Güney Kore ve Hindistan dışişleri bakanları, ikili ilişkileri ve Orta Doğu'yu ele aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile Hint mevkidaşı Jaishankar, Seul'de bir araya gelerek ikili ilişkiler ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı. Görüşmede Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve küresel ekonomik istikrar vurgulandı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar, ikili ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldıkları görüşme gerçekleştirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Cho ve Jaishankar, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya geldi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlar ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ikili işbirliklerini ele aldı.

Orta Doğu'daki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, iki taraf da Hürmüz Boğazı'nın hızlı ve güvenli şekilde yeniden açılmasının ve tüm gemilerin serbest ve güvenli şekilde seyrüseferinin, küresel güvenlik ve ekonomik istikrar için kritik önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, bu konudaki uluslararası çabaları destekleme ve yakın iletişim halinde olma konusunda fikir birliğine varıldı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı

O da mı AK Parti'ye geçiyor? Sürpriz ziyarete manidar soru

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi

Altında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi

Bu artık son nokta! Ne yaptığını öğrenince sinirden çıldıracaksınız
AK Parti'den kritik açıklama! 'Terörsüz Türkiye' için yeni yasal çerçeve geliyor

Gözler Meclis'te! Terörsüz Türkiye hedefi için yasal çerçeve geliyor
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi

Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Aziz Yıldırım'dan büyük bomba! Süper Lig'de tarihi takas, İsmail Kartal onayı verdi

Vedat'ın ardından bir bomba daha! Süper Lig'de tarihi takas

Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı

Köye yerleşmişti! Rock müziğin asi kızı yıllar sonra görüntülendi