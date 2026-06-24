Güney Kore ve Hindistan dışişleri bakanları, ikili ilişkileri ve Orta Doğu'yu ele aldı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar, ikili ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldıkları görüşme gerçekleştirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Cho ve Jaishankar, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya geldi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlar ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ikili işbirliklerini ele aldı.

Orta Doğu'daki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, iki taraf da Hürmüz Boğazı'nın hızlı ve güvenli şekilde yeniden açılmasının ve tüm gemilerin serbest ve güvenli şekilde seyrüseferinin, küresel güvenlik ve ekonomik istikrar için kritik önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, bu konudaki uluslararası çabaları destekleme ve yakın iletişim halinde olma konusunda fikir birliğine varıldı.