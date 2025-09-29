Güney Kore ve ABD'den Vize Sistemi İyileştirme Toplantısı

Güney Kore ve ABD'nin, 316 Koreli işçinin sınır dışı edilmesinin ardından iki ülke arasındaki vize sistemini iyileştirmek amacıyla çalışma grubu toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Yonhap'ın haberinde, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından iki ülkenin kuracağı çalışma grubuna ilişkin açıklama yapıldığı belirtildi.

Buna göre, ilki yarın Washington'da gerçekleştirecek çalışma grubu toplantısında, ABD'ye yatırım yapan Koreli firmaların buraya girişini kolaylaştırmanın ve Güney Koreli işçilere yönelik ABD vize sistemini iyileştirmenin yollarının ele alınması amaçlanıyor.

Görüşmeye, iki ülkenin Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra ABD İç Güvenlik ve Ticaret Bakanlıklarından da katılım olacak.

Güney Koreli firmaların işlettiği fabrikaya ICE baskını

ABD'nin Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına, ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti.

Baskında 300'den fazlası Güney Koreli olmak üzere, yaklaşık 475 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskını dolayısıyla "endişe ve üzüntü" duyduğunu ifade etmiş, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." demişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de söz konusu kişilerin yasa uyarınca "sınır dışı" edileceklerini söylemişti.

Bir haftanın ardından 11 Eylül'de serbest bırakılan 316 Güney Kore vatandaşı, ertesi gün ülkelerine dönmüştü.