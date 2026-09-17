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Güney Kore ile Orta Asya liderlerinden kritik mineraller, enerji ve dijital dönüşüm alanlarında işbirliği

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Güney Kore ile Orta Asya liderleri imalat ve altyapı, kritik mineraller, enerji ve dijital dönüşüm alanlarında işbirliği yapacak.

Güney Kore ile Orta Asya liderleri imalat ve altyapı, kritik mineraller, enerji ve dijital dönüşüm alanlarında işbirliği yapacak.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın liderleri Seul'de düzenlenen Kore-Orta Asya Zirvesi'nde bir araya geldi.

Devlet Başkanlığı Halkla İlişkiler Sekreteri Seong Ghi-hong, zirvede liderlerin sanayi politikaları, imalat ve altyapı, kritik mineraller, enerji ve dijital dönüşüm alanlarında işbirliğini derinleştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladığını belirtti.

Seong, liderlerin işbirliğine ilişkin anlaşmaları ve vizyonlarını özetleyen Seul Deklarasyonu'nu kabul ettiklerini, bunun Güney Kore ile Orta Asya arasında 30 yıllık işbirliği dönemini başlatacak bir "dönüm noktası" olduğunu söyledi.

Öte yandan liderler, yapay zeka ve bilim alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla ortak bir girişim başlattı.

Kaynak: AA
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