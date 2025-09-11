Güney Kore Devlet Başkanı'ndan ABD Yatırımlarına Uyarı

SEUL, 11 Eylül (Xinhua) -- Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, ABD'de geçen hafta göçmenlere düzenlenen baskında yüzlerce Güney Koreli işçinin gözaltına alınmasının, yerli şirketlerin ABD'ye yatırım yapma konusunda tereddüt etmesine neden olacağını söyledi.

Lee'nin görevdeki 100. günü dolayısıyla yaptığı konuşma perşembe günü televizyonda yayımlandı. "Görülen o ki, şirketlerimiz ABD'ye doğrudan yatırımlar konusunda doğal olarak büyük tereddüt yaşayacaklar" diyen Lee, bunun gelecekteki yatırımlar üzerinde önemli etkisi olabileceği uyarısında bulundu.

Güney Kore ve ABD hükümetleri arasında ABD yatırımlarıyla ilgili vizeler konusunda müzakerelerin sürdüğünü söyleyen Lee, uygulamada ihtiyaç olması halinde ABD'nin bu sorunu çözeceğini ifade etti.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi, 4 Eylül'de kolluk kuvvetleriyle beraber Hyundai Motor Group ve LG Energy Solution şirketlerinin ortak girişimine ait inşaat halindeki elektrikli araç batarya fabrikasına baskın düzenlemişti.

Baskında 300'den fazlası Güney Koreli olmak üzere 475 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişiler, Georgia'daki Folkston gözaltı merkezinde tutuluyor.