Güney Kore'den Kuzey Kore ile Uluslararası Maraton Görüşmesi

Güney Kore'nin Paju kenti yönetimi, Koreleri ayıran DMZ'de uluslararası bir maraton düzenleme planını Kuzey Koreli yetkililerle görüşmek üzere onay aldı. Etkinliğin 20 bin katılımcıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Paju kenti yönetiminin, Koreleri ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) uluslararası bir maraton etkinliğine ev sahipliği yapma planını görüşmek üzere Kuzey Koreli yetkililerle temasa geçme planına onay verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Seul'un kuzeyindeki sınır kenti Paju Belediye Başkanı Kim Kyoung-il'in, Paju-Kaesong DMZ Uluslararası Barış Maratonu'na ev sahipliği yapmak için ilgili Kuzey Koreli yetkililerle görüşmek üzere bakanlığa yaptığı talep onaylandı.

Maratonun parkurunun Güney'deki Imjingak Barış Parkı'ndan başlayıp DMZ'den ve Kuzey Kore'nin sınır şehri Kaesong'dan geçerek Imjingak'a dönecek şekilde olması planlanıyor. Maratonun düzenlenmesi ihtimalinde etkinliğe 10'dan fazla ülkeden yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor.

Paju yetkilileri maraton planını görüşmek üzere 2026'nın başlarında Kuzey Koreli yetkililerle bir araya gelmek isterken, Kuzey Kore tarafının görüşme teklifine yanıt verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor.

Güney Kore yasalarına göre, bakanlıktan onay alınmadığı sürece vatandaşların Kuzey Kore ile temas kurması yasak.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
