Güney Kore'de otomobil fabrikasında çıkan yangında 14 kişi öldü, 60 kişi yaralandı

Daejeon kentinde otomobil parçaları üreten bir fabrikada çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Yangının nedeni henüz tespit edilemedi.

Yonhap ajansının haberine göre, Daejeon'da otomobil parçalarının üretildiği fabrikada, dün yerel saatle 13.17'de çıkan yangında 14 kişi yaşamını yitirdi, 60 kişi yaralandı.

Yetkililer, yangının yaklaşık 10,5 saat süren çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden yetkililer, enkaz kaldırma çalışmaları için ağır iş makinelerinin kullanıldığını aktardı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, görgü tanıkları bölgede patlama meydana geldiğini ifade etti.

Olay yerini ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise yangının sebebinin kapsamlı bir şekilde araştırılacağını belirtti.

Ulusal Yangın Dairesi, yangının ardından yerel yönetimlerin yangınla mücadele kapasitesini aştığı durumlarda verilen "ulusal yangın seferberliği" emri çıkarmıştı.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok da yangını söndürme ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Yangın Dairesi'ne mevcut tüm ekipmanı ve personeli kullanmaları yönünde acil durum talimatı vermişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
