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Güney Kore'de eylül ayında dünyaya gelen bebek sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artarak 25 bin 113'e yükselirken, yılın 9 ayında kaydedilen yenidoğan sayısı 1981'den bu yana en yüksek yıllık artış oranına işaret etti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Veri ve İstatistik Bakanlığı ülkedeki doğum oranlarına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, eylülde doğan bebek sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2 bin 731 artarak 25 bin 113'e yükseldi ve bu da yüzde 12,2'lik bir artışa denk geldi.

Böylece, ülkedeki yenidoğan sayısı üst üste 27'nci ayda da yükselişini sürdürdü.

2026'nın ocak-eylül döneminde dünyaya gelen bebek sayısı ise geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 191 bin 593'ten 218 bin 896'ya çıkarak yüzde 14,3 arttı.

Bu artış, Bakanlığın söz konusu verileri derlemeye başladığı 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

Ülkede bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirebileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı da yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla artarak 0,9'a yükseldi.

Üçüncü çeyrekteki toplam doğurganlık hızı, 2018'den bu yana ilk kez 0,9 seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA