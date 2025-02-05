Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek bir ülkede daha yasaklandı

Güney Kore'nin Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarında personelin, Çinli şirket DeepSeek'in yapay zeka uygulamasına erişemediği bildirildi.

Yonhap'ın haberinde, DeepSeek'e ilişkin, ülkenin Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarında çalışan personelin açıklamalarına yer verildi. Buna göre, personel, bakanlık bilgisayarlarından yapay zeka uygulamasına ulaşmaya çalıştıklarında "erişim kısıtlı" mesajıyla karşılaştıklarını belirtti. Öte yandan, bakanlıklardan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Güney Kore İçişleri Bakanlığı, 31 Ocak'ta hükümet kurumlarına, DeepSeek ve ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının kullanımında "dikkatli" olunması için tavsiye niteliğinde bildiri göndermişti.

DEEPSEEK'E ARDI ARDINA ENGELLEME

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü. Dünya çapında kısa sürede yoğun kullanılmaya başlanan DeepSeek, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu. ABD Donanması, Texas eyaleti, İtalya ve Avustralya, DeepSeek hakkında Güney Kore ile benzer kararlar almıştı.