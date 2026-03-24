Güney Kore Başbakanı Kim, Orta Doğu'daki çatışma nedeniyle Çin ziyaretini iptal etti

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok'un, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan çatışmanın iç ekonomiye etkileriyle meşgul olacağı gerekçesiyle bu hafta Çin'e yapacağı ziyareti iptal ettiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Kim'in Çin'in Haynan eyaletine düzenlenen Boao Forumu'na katılmak üzere bu ülkeye yapacağı ziyareti iptal ettiği belirtildi.

Açıklamada Orta Doğu'daki askeri çatışmalardan kaynaklanan "kompleks dış risklerin" Kim'i ülkede kalmaya zorladığı, krizin artçı etkilerinin ulusal ekonomi ve halkın geçimi üzerinde hissedildiği kaydedildi.

Krizin etkilerine karşı hükümet düzeyinde bir tepki sisteminin acilen oluşturulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Ziyaretin iptal edilmesi, Başbakan Kim'in acil ekonomik tepkiyi doğrudan yönetmesini ve bu kritik kavşakta hızlı kararlar almasını sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

Kim'in, Orta Doğu'daki durumdan kaynaklanan ekonomik krizlere karşı tedbirler almak üzere oluşturulacak hükümet görev gücüne başkanlık etmesi bekleniyor.

Güney Kore Başbakanı'nın bugün başlayacak 25. Boao Asya Forumu'na katılacağı ve forumun açılışında konuşma yapacağı bildirilmişti.