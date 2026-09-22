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Güney Kore, 350 milyar dolarlık ABD yatırımında Texas'ta doğal gaz santrali seçti

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Güney Kore hükümeti, 350 milyar dolarlık ABD yatırım taahhüdü kapsamında ilk proje olarak Texas'ta doğal gaz santrali inşasına karar verdi. Bakanlık, 6,3 gigavat kapasiteli santral planını Ulusal Meclise bildirdi.

Güney Kore hükümeti, 350 milyar dolarlık yatırım taahhüdü kapsamında ilk proje olarak ABD'nin Texas eyaletinde inşa edilecek bir doğal gaz santralinde karar kıldı.

Yonhap ajansının Güney Kore Ulusal Meclisinden kaynaklara dayandırdığı haberine göre, hükümetin ABD'ye yatırım taahhüdünde aylar süren görüşmelerin ardından ilk somut adım atıldı.

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanlığı, yatırım taahhüdü kapsamında hayata geçirilmesi kararlaştırılan ilk projenin planını Ulusal Meclise bildirdi.

Texas'ta doğal gaz kullanarak yüksek miktarda enerji üreten 6,3 gigavat kurulu kapasiteye sahip bir santralin 22,3 milyon dolar değerindeki inşası için yatırım yapılmasına karar verildi.

Projeye ilişkin mutabakat zaptının Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan ile ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick arasındaki ek görüşmeler sonrasında duyurulması bekleniyor.

Bu ilk yatırımın ardından da ABD'de nükleer reaktörlerin inşası ve bir sıvılaştırılmış doğal gaz projesi değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un Ekim 2025'teki zirvesi sonrasında kabul edilen taahhüt, iki ülkenin gemi inşaatına yönelik işbirliği için ayrılan 150 milyar dolar dahil ABD'ye yapılacak 350 milyar dolarlık yatırımları öngörüyor.

ABD'nin Güney Kore'ye yönelik tarifelerini azaltması karşılığında kabul edilen yatırım taahhüdü, ayrıca Seul'ün nükleer denizaltı üretmesine ve uranyum zenginleştirmesine yönelik güvenlik düzenlemelerini de içeriyor.

Kaynak: AA
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