Güney Kore, artan enerji ihtiyacı kapsamında 2 yeni nükleer reaktör inşa edecek

Güncelleme:
Güney Kore hükümeti, artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 2038 yılına kadar iki yeni nükleer reaktör inşa etmeyi planladığını açıkladı. İklim Bakanı Kim Sung-whan, 2026-2040 dönemini kapsayan elektrik arz ve talep projeksiyonlarını paylaşarak, inşaat sürecinin detaylarını aktardı.

Güney Kore hükümeti, artan enerji ihtiyacı doğrultusunda en geç 2038 yılına kadar iki yeni nükleer reaktör inşa etmeyi planladığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore İklim Bakanı Kim Sung-whan, düzenlediği basın toplantısında, 2026-2040 dönemini kapsayan ülkenin elektrik arz ve talep projeksiyonlarını içeren 12. temel elektrik tedarik planının ayrıntılarını paylaştı.

Kim, önceki yönetim döneminde hazırlanan 11. temel plan kapsamında öngörülen iki büyük ölçekli nükleer reaktörün, artan enerji ihtiyacı doğrultusunda 2037-2038 yılları arasında tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, gerekli idari ve teknik süreçlerin yürütüleceğini söyledi.

Plan kapsamında, kamuya ait Kore Hidro-Nükleer Enerji Şirketinin 2027'ye kadar iki yeni reaktöre ev sahipliği yapacak şehir ya da kasabaların belirlenmesi için ihale sürecini başlatması öngörülüyor.

Şirket, nükleer güvenlik kurumundan 2031'e kadar onay alarak inşaatı 2037-2038 döneminde tamamlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
