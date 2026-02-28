Güney Afrika, Orta Doğu'daki saldırılar sonrası artan gerilimden endişeli

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, Orta Doğu genelindeki saldırıların ardından artan gerilimden endişe duyduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti, Orta Doğu'da tırmanan gerilimle ilgili derin endişelerini dile getirmektedir. Bu gelişmeler, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit oluşturmakta, kapsamlı insani, diplomatik ve ekonomik sonuçlar doğurmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ramaphosa'nın tüm tarafları azami itidale, uluslararası hukuka, uluslararası insancıl hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ilkelerine uygun hareket etmeye çağırdığı belirtildi.

BM Şartı'nın 51. maddesinin, meşru müdafaayı yalnızca bir devletin silahlı bir saldırıya maruz kalması durumunda öngördüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Uluslararası hukuka göre 'önleyici meşru müdafaaya' izin verilmez, meşru müdafaa, varsayım veya beklentilere dayandırılamaz." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Diplomatik yollarla çözülmesi gereken temel siyasi sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceği aktarılan açıklamada, askeri çatışmaların hiçbir zaman sürdürülebilir barış getirmediği ve çatışmanın temelinde yatan haklı talepleri karşılamadığı vurgulandı.

Uzun vadeli barış ve istikrarın ancak kapsayıcı diyalog, adalet ve bir arada yaşama konusundaki samimi bir kararlılıkla sağlanabileceğinin kaydedildiği açıklamada, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Çok taraflı kurumlar ve bölgesel ortaklar da dahil olmak üzere uluslararası toplumu, arabuluculuk ve barışçıl çözümü teşvik etmeye yönelik çabalarını iki katına çıkarmaya çağırıyoruz. Çatışmalardan diyalog ve uzlaşı yoluyla çıkmış bir ulus olarak Güney Afrika, barışın sadece mümkün değil, aynı zamanda Orta Doğu'nun ve dünyanın ortak geleceği için zorunlu olduğuna olan inancını korumaktadır."

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini eş zamanlı hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssünü de vurdu.