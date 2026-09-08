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Güney Afrika ekonomisi 6 çeyreklik büyüme serisinin ardından yüzde 0,2 küçüldü

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CAPE Güney Afrika ekonomisinin, üst üste 6 çeyrek büyümenin ardından 2026’nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçüldüğü bildirildi.

CAPE Güney Afrika ekonomisinin, üst üste 6 çeyrek büyümenin ardından 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçüldüğü bildirildi.

Güney Afrika İstatistik Kurumunun (Stats SA) açıkladığı verilere göre, ülkede, 2024'ün son çeyreğinden bu yana devam eden üst üste 6 çeyreklik ekonomik büyüme serisi sona erdi.

Buna göre, Güney Afrika ekonomisi 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçülürken, ekonomideki daralmada, madencilik, ticaret ve imalat sektörlerindeki gerilemeler etkili oldu.

Madencilik sektörü. ikinci çeyrekte yüzde 3 küçülme kaydederken, platin grubu metaller, manganez cevheri, altın ve demir cevheri üretiminde düşüş görüldü. Ticaret sektörü de yüzde 1,9 daraldı.

İmalat sanayisi üst üste üç çeyrekte küçüldü. İmalatın 10 alt sektöründen 7'sinde gerileme görülürken, gıda ve içecek ile demir-çelik ve metal ürünleri en fazla düşüş kaydedilen alanlar arasında yer aldı.

Öte yandan ulaştırma ve iletişim sektörü yüzde 0,9 büyürken, inşaat sektörü üst üste ikinci, tarım sektörü ise üst üste yedinci çeyrekte büyüme kaydetti.

Afrika'nın en büyük ekonomilerinden biri olup kıtanın en çeşitlendirilmiş üretim yapılarından birine sahip Güney Afrika ekonomisi, 2024'te yüzde 0,5, 2025'te yüzde 1,1 büyümüştü.

Güney Afrika, aynı zamanda yaklaşık 2 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle Türkiye'nin Sahraaltı Afrika'daki önde gelen ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA
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