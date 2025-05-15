Güney Afrika'da İşsizlik Oranı Yüzde 32,9'a Yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2025'in ilk çeyreğinde işsizlik oranının yüzde 32,9'a yükseldiği bildirildi.

Güney Afrika İstatistik Kurumu (Stats SA) verilerine göre, yüksek işsizliğin kronik bir sorun haline geldiği 63 milyon nüfuslu Güney Afrika'da, bu yılın ilk çeyreğinde işsiz kişi sayısı 230 bin artarak 8,2 milyona yükseldi.

İşsizlik oranı 2025'in ilk çeyreğinde, bir önceki yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 1 artarak yüzde 32,9'a ulaştı.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 42,9 olan genç işsizlik oranı ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 46,9 seviyesine yükseldi.

Ülkede beyaz ırkçı apartheid rejiminin yıkılıp demokrasiye geçildiği 1994'te yüzde 20 seviyesinde olan işsizlik, 2021'in son çeyreğinde yüzde 35,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştı.