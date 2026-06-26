Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da iki önemli etkinliğe katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"ne, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"ne, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/14.30/17.30)
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut