Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Verimliliği Forumu'na Katılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'na katılmak üzere İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte bulunacak. Etkinlik, enerji verimliliği konusundaki yenilikleri ve sürdürülebilirlik hedeflerini ele almayı amaçlıyor. Katılımcılara enerji tasarrufu ve verimliliği artırma yolları hakkında bilgiler sunulacak.
(İstanbul/12.00)
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel