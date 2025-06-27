Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na Katılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14.30'da İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 'Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na katılacak. Forum, uluslararası ulaştırma iş birlikleri ve stratejik projelerin ele alınacağı önemli bir platform olarak gündemde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na katılacak.

(İstanbul/14.30)

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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