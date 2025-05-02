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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da düzenlenecek olan Doğal Kaynaklar Zirvesi ve Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'na katılacak. Etkinlikler 14:30'da başlayacak ve 16:00'da sona erecek. Zirve, doğal kaynaklar ve çevre konularında önemli tartışmalara sahne olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne ve Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'na katılacak.

(İstanbul/14.30/16.00)

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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