Gündem: Siyaset, Ekonomi, Dünya ve Spor

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1 - Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, YÖK tarafından düzenlenen "COP31 Yolunda Bilim Diplomasisi: Akademi Lansmanı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşecek.

DEM Parti ve CHP TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına yönelik "güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk" istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başladığını açıklamasının ardından taraflar arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, "COP31 Yolunda Bilim Diplomasisi: Akademi Lansmanı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak İl Halk Kütüphanesi'nin açılışına katılacak.

(Şırnak/15.30)

SPOR

1- Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk edecekleri müsabaka öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/16.00/18.30)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'ye konuk olacak Avusturya ekibi Sturm Graz'ın teknik direktörü Fabio Ingolitsch ile bir oyuncusu, Chobani Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek ve konuk takım son çalışmasını burada yapacak.

(İstanbul/17.15/18.00)

3- Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 Futbol Sezonu Yaz Semineri'nin açılış töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/15.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları başlayacak.

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Kaynak: AA