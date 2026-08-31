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Günün Gündemi: Erdoğan Kırgızistan'da, Türkiye-GSYH Verileri Açıklanacak

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ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- ?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı'ndan Kırgızistan'a uğurlanacak. Erdoğan, Kırgızistan'daki Bişkek Arena Stadyumu'nda düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/08.30/Bişkek)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ?eski Kocaeli Milletvekilli Mehmet Cevdet Selvi için TBMM'de düzenlenecek cenaze töreni ile Gölbaşı'ndaki cenaze namazına katılacak, partisinin genel merkezinde Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/12.56/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sıfır Atık Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin Hatay İl Başkanlığınca düzenlenecek "Teşkilat Buluşması"na katılacak.

(Hatay/15.30)

3- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, su ürünleri av sezonu açılış törenine katılacak.

(İzmir/19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İncir Araştırma Enstitüsü'nde incir hasadına katılacak ve basın açıklaması yapacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İzmir'de Yalı balıkçı barınağında su ürünleri av sezonu açılış törenine iştirak edecek.

(Aydın/10.00/13.00/16.00/İzmir/19.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025'e ilişkin yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla ve bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin dönemsel gayrisafi yurtiçi hasıla verilerini, temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul)

2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı açıklarında batan gemiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Lefkoşa)

3-? ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor ve Beşiktaş-Arca Çorum FK müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Diyarbakır/İstanbul/21.30)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak.

(Reykjavik/22.30)

3- 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu karşılaşmalarına Türkiye (İstanbul) ve Çekya'da (Brno) devam edilecek. İstanbul'da Hollanda-Slovenya ve Polonya-Portekiz, Brno'da İtalya-Bulgaristan ve Çekya-İsveç müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/16.00/19.00/Brno/17.00/20.00)

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Kaynak: AA
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