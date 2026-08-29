30 Ağustos Zafer Bayramı ve Günün Gündemi

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir Töreni, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni ile 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00/17.00/19.00)

2- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene katılacak.

(Ankara/10.30)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Haymana'da meşaleli kortej yürüyüşüne katılacak, açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 3. Geleneksel Eskişehir Aile Pikniği programına ve AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Eskişehir/13.30/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın üçüncü ayağı Zafer Kupası kapsamında İstanbul Boğazı yarışı gerçekleştirilecek. Katılımcılar, Dolmabahçe Sarayı önünden start alacak.

(İstanbul/14.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasına Eyüpspor-Corendon Alanyaspor, İstanbul Başakşehir-Kasımpaşa ve Samsunspor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.00/21.30/Samsun/21.30)

3- Trendyol 1. Lig'in 4. haftası, Turka Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK ve Manisa FK-Bodrum FK karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00/Manisa/21.30)

4- 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları, Çekya'nın Brno kentinde oynanacak Fransa-Yunanistan ve Sırbistan-Hırvatistan maçlarıyla başlayacak.

(Brno/17.00/20.00)

5- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftası 4 müsabakayla tamamlanacak.

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası, Beykoz Belediyespor-Göztepe maçıyla sona erecek.

(İstanbul/16.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2026-2027 sezonu ilk hafta maçları yapılacak. Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak, Göztepe-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yozgat GSK-Odunpazarı ve Üsküdar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediye karşılaşmaları oynanacak.

(Trabzon/15.00/İzmir/Yozgat/İstanbul/16.00)

8- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin on üçüncü ayak yarışı, İspanya'da gerçekleştirilecek.

(Alcaniz/15.00)

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Kaynak: AA