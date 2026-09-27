GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2026

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı ziyareti ve teşkilatla buluşma programı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Kanaat Önderleri Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/16.00/18.30)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Karesi İlçe Başkanlığı ve Küçükçekmece İlçe Başkanlığı ön seçimlerine iştirak edecek.

(Balıkesir/11.00/İstanbul/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Sultanbeyli Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde teşkilat buluşmasına katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Bahçelievler'de Kuleli Park ve Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunacak, muhtar buluşmasına iştirak edecek.

(İstanbul/12.15/14.10)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığını ziyaret ederek basın toplantısı düzenleyecek, Mehmet Yusuf Aydın Camisi açılış törenine ve Arnavutköy Belediyesi Düğün Salonu'nda İş İnsanları İstişare Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/12.00/13.02/14.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapacak. Tekin, Çarşı Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, Göztepe Spor Kompleksi ile Nurullah Genç Kütüphanesi ve Bağ Cafe ziyareti yapacak.

(İstanbu/11.00/12.00/15.00/17.00)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı'nda 3 Kademe Teşkilat Buluşması'na katılacak, Başakşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek, Sakura Millet Bahçesi Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi'nde STK temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla buluşacak, Başak Pazar Sergi ve Fuar Alanı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

(İstanbul/12.00/13.30/14.15/16.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek, Beykoz Belediyesini, Beykoz Kahvecisini ve Yalı Kütüphanesini ziyaret edecek.

(İstanbul/14.00/16.00/16.45/17.30) ?

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Kağıthane İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Kağıthane Hamidiye Camisi cemaatiyle sohbete katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, Sivas Koyulhisar Boyalı Köyü Derneği ve Ailefest Alanı ziyaretleri yapacak.

(İstanbul/11.00/13.00/14.00/15.00/16.00/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, gençlerle söyleşi yapacak.

(İstanbul/12.30/13.00/13.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Güngören İlçe Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, şehit ve gazi ailesine ziyarette bulunacak, şoförler odasını ziyaret edecek, Güngören Trabzonlular Derneği Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/12.00/13.10/13.40/14.10/14.40/15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya ile Bursa'da yapacağı 1. Grup ikinci maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık idmanla tamamlayacak. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, statta basın toplantısı yapacak.

(Bursa/17.00/19.45)

2- İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ve bir oyuncusu, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye'ye konuk olacakları müsabaka öncesi Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. İtalya, karşılaşmanın hazırlıklarını statta ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla tamamlayacak.

(Bursa/18.15/19.00)

3- Nesine 2. Lig'de 4. hafta müsabakaları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig'de 4. hafta karşılaşmaları sona erecek.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasına, Trabzonspor-Bursaspor Basketbol, Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Trabzon/15.30/İstanbul/18.00/20.30)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası, BOTAŞ-ÇİMSA ÇBK Mersin ve Beşiktaş BOA-Melikgazi Kayseri Basketbol karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/17.00)

7- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de eleme grubu maçları, İstanbul, Bursa ve İzmir'de başlayacak. Organizasyonun ilk gününde Aras Kargo-Göztepe, Türk Hava Yolları-Kuzeyboru ve Nilüfer Belediyespor Eker-Beşiktaş maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Bursa/16.00/İzmir/19.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftası, Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00)

9- Fenerbahçe Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)

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Kaynak: AA