GÜNDEM ÖZETİ / 16 Eylül 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, evlilik kredisinden faydalan çiftin nikah merasimine katılacak.

(Denizli/11.00/11.30/12.35/15.00

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından düzenlenecek İklim Eylem Zirvesi Liderler Diyaloğu ve COP31 Başkanlığı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Toplantısı Üst Düzey Oturumu programlarında konuşma yapacak.

(Cenevre)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Valiliği ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Zehra Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, Yusuf Ziya İlkokuluna ziyarette bulunacak, Mesleki Eğitim–Sanayi Buluşması'na katılacak.

(Yalova/09.00-17.30)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

5- AK Parti Genel Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında, basın toplantısı yapacak ve AK Parti İl Teşkilatı ile Buluşma programına katılacak, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, esnaf ve fabrika ziyaretinde bulunacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile toplantı yapacak.

(Bayburt/11.00-17.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkelerinin lider ulusal analitik merkezlerini bir araya getiren "Türk Dünyası Analitik Merkezleri II. Uluslararası Konferansı"na iştirak edecek.

(Bakü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye Stajları Vizyon Söyleşileri"ne katılacak.

(Ankara/17.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı ücretli çalışan istatistiklerini, ağustos ayı motorlu kara taşıtları verilerini ve 2025 yılı sektör bilançolarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

4- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ziyaretinin ikinci gününde temaslarına devam edecek.

(Bakü)

2 -? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek, Acemli Camii ile Bektutiye Çınarlı Cami, Şekerli Cami, Hacı Velibey Camisi ve Saraçhane Camisi'nin ibadete açılış töreni ile tarihi Maraş Kalesi'nin açılışına katılacak.

(Kahramanmaraş/09.00-13.30)

SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı ağırlayacağı müsabaka öncesi son idmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak. Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve bir oyuncusu, burada basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.30/14.30)

2- UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Olimpik Marsilya'nın teknik direktörü Bruno Genesio ve bir oyuncusu, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(İstanbul/19.30)

3- 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup maçları; İtalya (A Grubu), Bulgaristan (B Grubu), Finlandiya (C Grubu) ve Romanya'da (D Grubu) tamamlanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, D Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Letonya ile karşılaşacak.

(Cluj/17.00)

4- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turuna 16 maçla devam edilecek.

5- Galatasaray Kulübü ile Zade Vital arasındaki erkek basketbol takımı forma ve şort sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

6- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun eylül ayı olağan toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30)

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Kaynak: AA