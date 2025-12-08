GÜNDEM / 8 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerden sonra anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeğine iştirak edecek.

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Meclis Genel Kurulunda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere başlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu gerçekleştirecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kuruldaki görüşmelere katılacak.

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının kasım ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 ay vadeli hazine bonosunun yeniden ihraç ihalesini yapacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın Birinci Toplantısı düzenlenecek.

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, Beşiktaş-Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçlarıyla sona erecek.

2- Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyer, Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK ve Arca Çorum FK-Atko Grup Pendikspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

3- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacağı maç öncesi son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, müsabaka öncesi 2. Louis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli ve bir oyuncusu, müsabaka öncesi tesislerinde basın toplantısı gerçekleştirecek, son antrenmanını yapacak.

