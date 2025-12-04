GÜNDEM / 4 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç'i ziyaret edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bayburt Valiliğini, Belediyeyi, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, Bayburt Adliyesi temel atma törenine katılacak, Gümüşhane Valiliği, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak.

(Bayburt/09.30/10.00/10.30/11.00/12.30/Gümüşhane/15.30/17.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 91. Yıl Dönümü Programı'na katılacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kırıkkale Valiliğini ziyaret edecek.

(Kırıkkale/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- ?Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sorumlu Madencilik Zirvesi 2025'e katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret verilerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile kasım ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu duyuracak.

(İstanbul/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı sağlık harcama istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Çin'de resmi ziyareti kapsamında temaslarını sürdürecek.

(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'da resmi ziyaret kapsamında temaslarda bulunacak.

(Yeni Delhi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Afrika'nın Kalbinde Süregelen Çatışma: Sudan'da Barış Arayışı Paneli"ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlenecek Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus'da düzenlenecek "Michelin Rehberi Türkiye 2026" törenine katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu karşılaşmaları tamamlanacak. Yalova FK 77-Gaziantep FK, Fethiyespor-Bandırmaspor, Boluspor-Kahta 02, Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967, Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor ve Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor müsabakaları yapılacak.

(Yalova/13.00/Muğla/Bolu/13.30/Ankara/15.30/Mersin/18.00/Çorum/20.30) (Fotoğraflı)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin on dördüncü haftasında; Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid ekibini ağırlayacak, Fenerbahçe Beko ise Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.15/Pire/22.15) (Fotoğraflı)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın dokuzuncu haftasında, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Neptunas takımını konuk edecek, B Grubu'nda Türk Telekom ise deplasmanda Almanya temsilcisi Niners Chemnitz ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Chemnitz/21.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Novara/20.00)

***

