Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 2025 yılı ihracat rakamlarının açıklanacağı programa katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belediye Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Çankırı/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış İstasyonu'nda gençlerin karşılanacağı programa, şehit yakınları ve gaziler onuruna verilecek yemeğe, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kardan Heykeller Sergisi ile meşaleli kayak gösterisine ve yürüyüşe katılacak.

(Kars/12.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, aralık ayı ve 2025 yılı dış ticaret verilerine ilişkin basın toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla düzenlenecek "Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri"ne katılacak.

(Kars/12.40-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasına Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor, Trabzonspor-Türk Telekom ve Bursaspor Basketbol-Safiport Erokspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Trabzon/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

3- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş BOA-Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Çimsa ÇBK Mersin, Dardanel Çanakkale Belediyespor-Emlak Konut ve BOTAŞ-Nesibe Aydın karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/14.00/17.00/Çanakkale/15.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

4- Vodefone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit, İlbank-Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo, Bahçelievler Belediyespor-Türk Hava Yolları, VakıfBank-Zerenspor ve Nilüfer Belediyespor-Göztepe müsabakaları yapılacak.

(Aksaray/Ankara/14.00/Aydın/15.00/İstanbul/16.00/16.00/18.00/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası, Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Göztepe-Üsküdar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Trabzon/14.00/İzmir/16.00/Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.